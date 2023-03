Paco Lobatón revela la curiosa pregunta que le hizo una vez la reina Sofía y qué le respondió él 

El mítico periodista Paco Lobatón, presentador del también mítico Quién sabe dónde, programa de mediados de los 90 donde se buscaba a personas desaparecidas ha concedido una entrevista a Aimar Bretos en la SER en la que ha hablado de la inesperada cancelación del programa.

Bretos le ha preguntado directamente si tiene una hipótesis sobre la cancelación de Quién sabe dónde cuando tenían "audiencias buenísimas". "La mía no, la que yo he escuchado porque hasta la reina Sofía me llegó a preguntar en una ocasión, que fui a verla. En 2016 fui a verla con un grupo de familias y con la fundación, que por cierto, me costó mucho conseguir la cita porque decían 'no, no, la señora no tiene competencias', pero la señora sigue siendo para las familias alguien importante y como tal nos recibió".

Ahí ha desvelado que la reina le preguntó: "Lobatón, ¿por qué?". A lo que él le respondió: "Señora si usted me ayuda consigamos saberlo. Yo no lo he sabido. En mi entorno lo relacionan con el hecho de que el programa empezó a abordar casos de bebés robados y casos de desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil".

El periodista ha proseguido explicando que tocó temas complejos que en esa época no era habitual tocar como la memoria histórica y la violencia de género.