Pedro Piqueras aclara todas las dudas sobre cuándo da su opinión en los informativos

Ha sido una de las noticias del año. Mediaset ha fichado para sus informativos al periodista de TVE Carlos Franganillo tras la marcha de uno de los presentadores históricos que ha tenido España, Pedro Piqueras.

Tal y como señaló el comunicado que hizo público la cadena de televisión, el refuerzo se decidió porque el todavía conductor del informativo de la noche de Telecinco se retirará de la pequeña pantalla a finales de año, por decisión propia.

Una marcha de la que ha hablado Pedro Piqueras en una entrevista que le ha hecho la periodista Luz Sánchez-Mellado en El País. "Estoy atorao, como los toreros al final de temporada, necesito parar, pero ya echo de menos la tele y aún no me he ido”, ha reconocido.

El histórico comunicador ha reconocido que ayudó a Carlos Montero, el nuevo director de informativos de Mediaset, a "decidirse" por Franganillo. "Me parecía el mejor. He coincidido con él en varias coberturas, que es lo que más me ha gustado siempre como periodista", ha añadido.

Pero, en un momento de la entrevista, Pedro Piqueras ha sido preguntado por los editoriales que suelen hacer sus principales rivales en los informativos y él ha aclarado cualquier duda sobre cuándo suele dar su opinión.

"No editorializo. No soy un evangelizador, sino un canal, un narrador de lo que ocurre. Nunca me pongo al lado de nadie, es fundamental mantener distancia", ha señalado.

Piqueras ha defendido que aprendió de joven "el periodismo de los hechos" y de su "maestro", Jesús Hermida, a "no levantar una ceja más alta que otra: de él, que no paraba de mover el flequillo".

"Claro que tengo mis ideas, soy progresista, pero sólo opino cuando se cruzan fronteras antidemocráticas. Nadie sabe de qué voy. Todavía hay quien me lo pregunta a la cara, y lo considero un triunfo", ha revelado.