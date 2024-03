Pedro Ruiz hace esta sorprendente confesión sobre lo que suele hacer en todas las elecciones

El presentador Pedro Ruiz ha ofrecido una entrevista al programa de 3Cat, Col·lapse, en el que no ha dudado en confesar lo que suele hacer cada vez que hay elecciones.

El comunicador y humorista no ha dudado en parafrasear al premio Nobel de literatura Hermann Hesse. "Cuando el hombre y el patriota ­discuten le doy siempre la razón al hombre. Es más importante".

"Lo demás son discusiones de gente que no sabemos si mienten, y mienten muchas veces, lo hacen muchas veces por necesidad", ha detallado el presentador.

Pedro Ruiz ha justificado que lo suelen hacer "porque están en puestos que tienen que hacer ver que saben de lo que hablan y a veces no lo saben".

Pero, tras ello, el presentador no ha dudado en confesar lo que suele hacer cada vez que los españoles están llamados a las urnas. "Por eso no he votado nunca", ha explicado.

Después de ser cuestionado por ello, Pedro Ruiz ha revelado que "jamás". "No me votarían a mí, imagínate a ti", ha ironizado con el conductor de Col·lapse.

"Yo siempre estoy con el que gana, el que gana me manda y me conformo", ha reiterado, antes de que le recordaran que vive en Madrid. "¿Estás con Ayuso?", le han preguntado, a lo que él ha contestado que "no, no la conozco".