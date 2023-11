Pérez-Reverte resume en una sola frase lo que piensa de Leonor: difícil decir más con menos

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha hablado de forma breve pero muy contundente sobre la opinión que le merece la monarquía, el rey Felipe VI y la princesa Leonor.

En una entrevista en El Hormiguero, el autor ha asegurado que él es republicano por "educación, formación, por cultura". Dicho eso, ha matizado: "Pero soy español y ahí es el factor condicionante".

"Una República es algo que está presidido por una persona de prestigio, serena, culta, estable, alguien capaz de dar serenidad a un país. Dime en España una sola persona que pueda hacer ese papel. No hay ninguna", ha avisado.

"A veces pienso en Anguita, que era honrado. De ese nivel: Tierno Galván, Fraga Iribarne en la derecha. Pero ahora no hay nadie", ha lamentado antes de afirmar que "una república en manos de una clase política así sería un caos".

Por eso, ha acabado definiéndose como "monárquico en defensa propia". Dicho eso, ha asegurado que Juan Carlos I está "pagando sus errores" y cree que "morirá en el exilio".

"Felipe VI es un tipo que me cae estupendamente, ama a España, tiene patriotismo real. No es Borbón, es Grecia, se parece más a su madre que a su padre. Es una muy buena persona, lo dice todo el que habla con él", ha afirmado.

Dicho eso, se ha referido a Leonor: "Es verdad que la hija, lo que veo, se parece más al padre que al abuelo. Es más Grecia que Borbón o esa es mi impresión".

Reverte también ha hablado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dicho que le tiene "fascinado" porque es "un personaje profundamente amoral" y "verlo actuar para un novelista es impresionante".

"En una novela lo pondría de malo maquiavélico. Me tiene fascinado, el aplomo, el cinismo, el descaro... es que no hay un tío como él. Para bien o para mal, no lo sé, realmente soy un fan", ha admitido.