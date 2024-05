Pide ayuda para la instalación de un ventilador, le mandan este correo y su respuesta es irrepetible

El tuitero René Merino (@rene_estamal) ha contado la surrealista experiencia que le ha pasado cuando ha ido a instalar un ventilador de techo en una habitación. Su testimonio se ha hecho viral con más de 4,5 millones de reproducciones, 31.000 me gusta y 2.000 compartidos.

"El otro día compré este ventilador de techo. Pasé no poco tiempo estudiando su instalación y, finalmente, logré conectar todo correctamente, pero al pulsar el botón de encendido del mando a distancia, las aspas no se movieron. Mi decepción fue mayúscula", comienza diciendo.

Para intentar solucionar el problema y corregir el error desmontó toda la instalación, la revisó varias veces y hasta se miró tutoriales. Sin embargo, en ningún momento consiguió que se arrancara. "Rendido y frustrado, me puse en contacto con el servicio técnico del vendedor", comenta Merino.

Desde la empresa, indica, le atendieron "muy amablemente" con un correo electrónico y le sugirieron hacer varias comprobaciones. "La primera de las cuales llamó poderosamente mi atención", reconoce. Esta es la instrucción que le pidieron en primer lugar: "Accionar el interruptor de pared si es una instalación convencional".

El resultado tras cumplir esa acción fue exitoso y el ventilador comenzó a funcionar en cuanto accionó el interruptor de la luz. "La historia concluye felizmente con mi correo de respuesta al servicio técnico, que adjunto en su totalidad aquí abajo. "Muchas gracias por vuestra atención y, si me veis por la calle con una bolsa de basura cubriendo mi rostro, espero que lo comprendáis", ironiza, adjuntando una foto del mail que mandó.

"Te informo, no sin cierta vergüenza, de que con la primera de las indicaciones que me has dado, 'encender el interruptor de pared', se ha resuelto la situación", comienza en el texto Merino.

Entonces es cuando se despide de una forma única: "Agradezco enormemente tu ayuda y tu tiempo y, antes de despedirme, me siento obligado a asegurarte que soy una persona que conoce el funcionamiento de los interruptores, tanto de lámparas como de otros aparatos eléctricos, y que tengo no poca habilidad y experiencia en el manejo de estos, no obstante, por razones que desconozco, esta vez ni mis años de experiencia en el encendido y apagado de luces ni mi destreza en el pulsado de botones han jugado a mi favor".

"Te envío un cordial saludo desde mi ordenador, que -y no es que quiera ahora alardear- yo mismo he encendido esta mañana", remata. Una historia y unos correos que han conquistado a todo X.