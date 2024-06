Cuenta el debate que tuvo con sus padres por no querer trabajar en el bazar: "Pierdo mi vida allí"

El usuario de TikTok de origen chino, @jiajunyin3, conocido como 'El Chico Mercadona' ha hablado abiertamente acerca de un conflicto que tuvo con sus padres cuando les dijo que no quería encargarse del bazar que tienen ellos.

"Mis padres tienen un bazar, he estudiado y aprendido la cultura de aquí y no quiero llevar vuestro puto bazar o restaurante, perdón, pero he pasado toda la infancia allí y odio esto", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más 339.000 visualizaciones y 32.000 'me gusta'.

"Quiero vivir mi propia vida, les dije a mis padres que yo tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo allí, tengo 20 años", ha confesado, dando un discurso bastante duro porque para sus padres era muy importante tener un legado. "Me acuerdo de que mi padre se enfadó, dijo que eso era lo que me iba a dar de comer, que eran sus frutos", ha proseguido.

Además, ha hablado de todo lo que se ha esforzado su padre para tener "lo que tiene ahora". También le habló de que de pequeño trabajó de campesino. "Comprendí que las personas ven las cosas de diferente forma: al final, quiero un cambio de vida, pero tampoco debería menospreciar su trabajo", ha rematado.