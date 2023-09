Pide un café con helado en un bar y lo que le sirven trae cola: es para verlo

Las anécdotas en bares y restaurante suelen ser un éxito en las redes sociales y pueden acumular un gran número de interacciones. Esto es lo que le ha ocurrido al usuario de Twitter @hematocritico al mostrar lo que le han servido en un establecimiento.

En la red social ha mostrado una imagen del cartel a la entrada del bar, en el que pone que tienen "sangría y tinto de verano, granizados naturales, frappes, wraps rellenos, paninis y bagels". Además, en primer lugar se puede leer: "Prueba nuestro 'cafelado' tu café con un toque de helado".

"Me he pedido un CAFELADO que es café con 'un toque de helado. El toque de helado", ha escrito en la red social, donde acumula ya más de 18.800 me gusta. Además, junto a la primera imagen ha subido otra en la que se puede ver lo que le han llevado: un café con un helado de palo cubierto de chocolate puesto sobre la taza.

Las reacciones a la publicación han sido para enmarcar: