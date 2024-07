Pide una tostada de tomate y jamón y un zumo en Madrid, le cobran 5,20 y lo que le sirven trae cola 

El popular usuario de TikTok @mario_baeza está dando mucho de que hablar al mostrar lo que le han servido en un bar de Madrid tras pedir de desayuno una tostada de jamón con tomate y un zumo de naranja y pagar 5,20 euros.

"5,20 es lo que me ha costado este desayuno en Madrid", dice enseñando el ticket antes de mostrarse pidiendo: "¿Podría se runa tostada con tomate y jamón, tienes ibérico? ¿Es ibérico? Vale, y un zumito de naranja".

Cuando se lo traen y prueba la bebida deja caer: "Me cuesta creer que este zumito sea natural, pero vamos a confiar".

Luego, al ver el plato, expresa: "Me está explotando un poco la cabeza ahora mismo eh. Me han puesto dos tostadas: una con y otra sin jamón. El jamón este no es recién cortado, pero por lo menos es ibérico".

"No está malo porque tostada de jamón con tomate no puede estar malo, pero echo en falta jamón. He dado dos bocados y me lo he llevado todo entero. Tengo que echar el jamón de la otra tostada y no comérmelo en esta tostada", se lamenta.

"Sigo diciendo que me cuesta creer que este zumo sea natural, típico que te viene en los tetra brik con pulpa", sigue señalando antes de rematar: "Finalmente voy a dejar esta tostada porque no tiene sentido que me coma pan sin nada".

"Parece que vengo aquí a cuchillo a criticar, pero es para que veáis la diferencia de un desayuno en Badajoz a Madrid", se lamenta.

Entre las reacciones, hay muchos usuarios que comparten que ese precio por ese producto es demasiado alto. "Eso en Vera (Almería) te cuesta 3,50€", dice una. "Los mejores desayunos los de Badajoz aunque algunos no sepan donde está jjjjjj ellos se lo pierden 🤷", añade otro.

Pero también hay quien cree que el precio es ajustado. "Vente a Barcelona que te cuesta 7€ mínimo y te ponen jamón serrano jajajajaja", dice una usuaria. Y otra: "Ibérico pues es barato 5 euros, una tosta de jamón ibérico sola son 6 euros miren cuánto cuesta el kilo de jamón ibérico súmale el pan tomate 🍅 y aceite de oliva 🫒 súper barato con zumo".