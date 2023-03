El popular camionero Basilio Aragón revoluciona Twitter al decir esto sobre el futuro de la izquierda

El camionero Basilio Aragón, muy popular en las redes sociales como @bulldog_punk, ha abierto un intensísimo debate en Twitter al subir un vídeo en el que avisa de que la izquierda no podrá gobernar si las formaciones de esa tendencia no acuden unidas a las elecciones.

Aragón empieza subrayando que "la deriva que está cogiendo esto es bastante peligrosa": "Yo creo que la gente de izquierdas no se da cuenta de lo que están diciendo o de las sandeces que escriben a veces o no sé".

"¿De verdad alguien se cree que Podemos va a sacar mayoría absoluta en las elecciones? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces habrá que negociar. Estamos hartos de ver cómo la izquierda pierde elecciones por no presentarse unida. Y yo sigo viendo comentarios de gente: 'Es que si va a este en la candidatura no voto, es que si se junta con el otro mal, es que si se juntan estos dos...", reflexiona.

Aragón admite que "habrá que olvidar traiciones y cosas que han pasado y ponerse a trabajar en un programa" para evitar que "pase lo que ha pasado en Andalucía o lo que pasó en Castilla y León".

"Es así y no hay más. Dejaos de hooliganismo de: 'No, yo soy de este partido y si en la papeleta no pone las siglas de este partido yo no voto'. De puta madre, campeón. Eres un puto hooligan, eres exactamente igual que la derecha, exactamente igual, no se te diferencia en nada", afirma.

El camionero llama a "dejarse de pajas mentales y de sueños irreales" y pide "darse cuenta de dónde estamos y las posibilidades que hay": "Y la única posibilidad que hay, nos guste o no, es una coalición de toda la izquierda con el PSOE para gobernar".

"¿Que se presentan a las elecciones por un lado todos los partidos de izquierdas y el PSOE aparte. Vale, pero sabemos que al final se van a tener que juntar, es la única forma de que haya un gobierno de izquierdas en este país", inisiste.

Y zanja: "Si no, tendremos lo que pasó en Andalucía. Ahora seguid soltando gilipolleces, poniendo a caer de un burro a uno porque se junta con el otro etc etc, que lo estáis haciendo de puta madre. No os unís vosotros, pero queréis que vuestros representantes se unan y vayan todos juntos. Estoy flipando viendo los comentarios".

