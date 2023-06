Un presentador de 'Callejeros Viajeros' cuenta lo que vio hace años en Tokio: YA ocurre en España

Federico Cardelús, uno de los periodistas del recordado programa Callejeros Viajeros, ha contado algo que vio hace tiempo en Tokio, que pensó que jamás ocurriría en España y que, sin embargo, ya ha visto también aquí.

"Hace unos años en Tokio vi algo que creía que no iba a ver en España que yo aluciné y ya lo he visto en España", ha relatado en ConPdePodcast.

"Muchos japoneses, encorbatados, empresarios, ejecutivos, lo que sea, van a cenar, beben, algunos beben de más, se emborrachan, y yo de verdad literal, veía a muchas personas de este perfil boca arriba como garrapatas, borrachos casi sin poder moverse, con el maletín aquí al lado, y la gente los sorteaba", ha relatado.

"Pasaban a su lado y alguien, al tiempo, se aceraba a ese señor, lo levantaba, pasaba un taxi, la puerta de estas que se abren solas, lo metían en el taxi y se iban", ha proseguido.

Cardelús ha reconocido que, al ver esas escenas, él pensaba que eso era "imposible" que sucediese en España: "Es verdad, lo decía: esto en España no pasa, los españoles no somos así. Los españoles somos más.., pues lo he visto ya".

Entre los comentarios a esas palabras en TikTok, un usuario ha añadido que en Japón, en el año 2007, vio que la gente estaba ya desconectada "de relaciones humanas por adicción al móvil": "Pensé que nunca podría pasar en España".

En otro comentario, otra persona ha dado una posible razón por la que eso ocurre en Japón: "Allí beber con el jefe es una obligación no escrita. Aquí no".