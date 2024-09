Empieza a estar MUY mal visto en Reino Unido algo que en España es una seña de identidad

En los últimos tiempos recorren las redes sociales perfiles cuyo contenido está basado en el mundo del trabajo, la productividad, el ganar dinero a toda costa y básicamente, en señalar como dañino todo lo que no esté enfocado a generar eso que llaman "valor".

Una cuenta de X (anteriormente Twitter) ha dado mucho que hablar al exponer este pensamiento junto a una imagen y tal ha sido el revuelo que cuentas españolas se han hecho eco.

"El loitering ha llegado. Se acabó", dice un usuario anglosajón junto a una foto en la que se pueden ver a tres personas tomando algo y charlando tranquilamente en el banco de un parque.

Pero, ¿qué es el loitering? Como explica la cuenta @Ma_WuKong, es "básicamente estar con gente en la calle sin hacer algo productivo". Algo que es una seña de identidad en países mediterráneos como España.

"Me fascina que, en las sociedades anglosajonas, consideren el loitering poco menos que un delito, que es, básicamente, estar con gente en la calle sin hacer algo productivo. Es imposible ser más infeliz", dice la publicación completa de @Ma_WuKong en la red social de Elon Musk.

Pero ahí no ha quedado la cosa, otros usuarios españoles han respondido diciendo cosas como que ese pensamiento es muy propio de los países protestantes y adjuntando fotos de señoras tomando el fresco, algo también muy típico de España.

"Me alegro de vivir en un pais en el que el tal loitering ese es parte de la propia cultura, sinceramente", comenta una usuaria en respuesta. Otro dice: "Capitalismo salvaje... Si no estás trabajando o consumiendo, no tienes derecho a estar en la vía pública...".