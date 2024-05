Prueba el cachopo de Mercadona, emite este veredicto y provoca un festival de reacciones

El usuario de TikTok @benjiverdes ha provocado decenas de miles de reacciones en esa red social tras probar el cachopo sin gluten que venden en Mercadona y emitir un juicio muy claro.

"Asturianos, no me matéis", empieza diciendo antes de meter el producto en la sartén. Luego se sienta a probarlo y empieza haciendo una observación: "Un buen pull de queso".

Dicho eso, ingiere un trozo del cachopo y admite: "Joder, me ha sorprendido. Qué queréis que os diga, me ha sorprendido".

"Me esperaba un zapatillazo, mal. Y el rebozado está bueno, la carne está bien, el queso está bastante bueno", valora.

"El jamón no aparece mucho, pero está ahí, está bien. Para sacarte de un apuro, 5,50 euros, oye bastante bien. No es un cachopo asturiano, obviamente, pero no me lo esperaba. Aprobamos", dictamina.

Los comentarios se dividen entre usuarios que coinciden con él y aseguran que el cachopo de Mercadona está aceptable y quienes, directamente, lo descalifican catalogándolo como San Jacobo.

"Yo no soy asturiano, pero eso es un San Jacobo, no un cachopo", dice uno. Otro asegura: "Eso es un san Jacobo premium, pero de cachopo tiene lo que yo de Brad Pitt. Mercadona estafando una vez más".

En el otro lado hay quien defiende el producto. "Gente, san Jacobo es jamón York y queso rebozado. cachopo es filete de ternera/pollo rebozado y relleno de jamón serrano y queso. Y este no es caro, en bares con patatas mínimo 16€", subraya una persona.

Y otro señala: "Me lo esperaba catastrófico, pero tiene hasta buena pinta".