Publica lo que le han preguntado en una entrevista de trabajo: es demoledor

Las entrevistas de trabajo son todo un reto para el que hay que ir muy preparado. A menudo, sin embargo, las preguntas que hacen pueden dejar una mala sensación al comprobar las desigualdades y duras condiciones en muchos sectores.

El usuario de Twitter el usuario @juatorsan ha publicado una de esas entrevistas. "Acabo de hacer una entrevista de trabajo. El entrevistador me ha preguntado que cuánto gano actualmente", ha explicado en la red social.

Además, el médico de cabecera ha añadido: "El decirle la cantidad me ha dicho: '¿A la semana, verdad?' Me he sentido muy ridículo".