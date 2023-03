Va de público a 'La Resistencia' y lo que cuenta sobre 'El Hormiguero' deja atónito a Broncano

Se llama Alberto y ha estado visitando La Resistencia, el programa de Movistar + presentado por David Broncano, donde ha ocupado el famoso asiento en la piscina de bolas. Durante la emisión, ha contado que en El Hormiguero le han puesto dos veces en las escaleras "por feo".

"Las dos veces que he ido de público me han puesto ahí por feo y hoy me lo han querido compensar", ha empezado explicando el joven, provocando un gesto de sorpresa en los personajes protagonistas del programa.

A pesar de llevar solo dos horas en la cuenta de TikTok @laresistencia_cero, ha acumulado ya más de 13.000 'me gusta' y cerca de 180.000 reproducciones en la plataforma.

"Perdón, perdón, que no lo entiendo. ¿Ellos seleccionan y ordenan por guapos y guapas y feos y feas? (...) Pero tú eres un tío guapo", ha preguntado atónito el presentador de La Resistencia. "No sé si a todo el mundo, pero a mi sí (...) Para Pablo Motos no soy guapo", ha respondido Alberto.

"Yo he ido dos veces. La primera con mi hermana. No estábamos los últimos en la cola y, cuando fuimos a entrar, nos dijeron 'esperaros aquí'. Entonces, nos quedamos los últimos y cuando ya entramos dijeron 'solo queda la escalera'", ha empezado explicando entre las risas del resto de invitados.

En su segunda visita, esto fue lo que pasó, según ha relatado: "Fui con mi novia. Íbamos por la mitad y dijeron 'vale, vale, tú (su pareja) al medio, allí que se ve', y a mí me dijeron 'tú allí, a las escaleras'. ¿Entonces?".

"Cuando hemos empezado a entrar y he visto que me había tocado en la piscina de bolas he dicho 'a esta gente le da igual como seas', te ponen donde te toque", ha añadido de manera jocosa. Para terminar, Broncano ha corroborado que, efectivamente, "aquí vas donde te toque".