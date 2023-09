Queda con un casero para visitar un piso en alquiler y lo que pasa cuando llega es tremendo

El usuario de TikTok @jcnanoo ha relatado la tortuosa experiencia que está viviendo junto a su pareja para poder encontrar un piso de alquiler en Madrid, un objetivo que le está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza.

"Estamos buscando cualquier piso que no tenga unas condiciones infrahumanas y os voy a enseñar la realidad. Precios surrealistas en pisos de mierda", empieza diciendo antes de explicar que quieren un piso de dos habitaciones y dos baños.

"Muchos pensaréis que estamos locos buscando eso. Estamos completamente locos", ironiza antes de señalar que escriben a una media de 20 casas al día que les gustan.

"Las 20 nos dicen que ya se han alquilado", se lamenta. Y recuerda el desagradable incidente que tuvo con un propietario.

"Ayer fui a visitar uno de los pisos y cuando llego a la puerta no está el señor. Y yo le llamo. Y el mierdaseca me dice: ay, disculpa, se me ha olvidado avisarte, ya hemos alquilado el piso. ¿Y por qué carajotes me haces ir hasta Atocha a ver tu piso? Literalmente perdiendo mi tiempo, mis ganas de vivir y mi energía", se lamenta.

En los comentarios, muchos usuarios se han solidarizado y empatizado con él. "Todos en Madrid estamos igual", dice uno. Otro añade: "También estoy en busca de piso en Madrid, pásenme info si saben de alguno🥺".