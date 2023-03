Se queda sola en una piscina natural y graba un vídeo que debería ganar el Oscar a mejor guion

Hay que bucear hasta el quinto comentario del último vídeo viral de TikTok para encontrar una de las frases más usadas en entornos marineros: "Con el mar no se juega". Lo escribe Eyleen Palacios y se lo dedica a la protagonista de una escena que apenas dura diecinueve segundos, pero que pudo terminar en algo más que un mal trago.

Giselle de la Torre, así se llama la protagonista del vídeo viral de TikTok, disfruta de un baño en una piscina natural de la isla portuguesa de Madeira. Sola. Sin ningún bañista a su alrededor. Una imagen inusual en un punto que suele estar lleno de turistas. Sólo ella y su compañero de viaje, que ha decidido grabar la postal sin darse cuenta de que está a punto de inmortalizar un instante que ya han visto más de tres millones de personas: el instante en el que una ola se traga a Giselle. "¡Qué viene, qué viene, qué viene!", le grita su novio.

"Estoy bien", explica en otro vídeo publicado horas después del que la ha catapultado a lo más visto de esta red social y en el que explica más detalles del suceso. "Llevábamos media hora o así en el sitio y había mucha más gente bañándose. En ningún momento hubo una ola tan grande como la que se ve en el vídeo", explica Giselle.

"Yo daba vueltas dentro del agua. No conseguía salir a la superficie y yo me estaba agobiando por el hecho de que me llevara hasta las rocas y darme un golpe en la cabeza que me dejara inconsciente o algo", apunta mientras monta cajas de cartón en el trabajo.

"Yo no fui consciente de lo que me había pasado. Sí que salí del agua temblando y tal, pero yo luego veía el vídeo y me lo tomaba a risa. Podría haber sido peor", concluye la protagonista de un vídeo con un giro de guion digno de un premio Oscar.