Ramoncín le da tal repaso a Ayuso a cuenta de su novio que va a tardar tiempo en olvidarse 

El cantante Ramoncín, tertuliano habitual de Más Vale Tarde, programa vespertino de Iñaki López y Cristina Pardo en laSexta, le ha dado uno de esos repasos a Isabel Díaz Ayuso que van a tardar tiempo en olvidarse.

A mitad de la tarde de este martes se ha sabido que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, propuso hace dos meses aceptar la comisión de dos delitos fiscales para evitar el juicio y posible entrada en prisión.

En su documento, avalaría reconocer una condena de ocho meses de cárcel, por la que no tendría que ingresar, y el pago de una multa que rondaría los 530.000 euros.

Después de explicar la noticia en el plató de laSexta, Ramoncín ha soltado una arenga de un minuto de lo más rotunda: "Yo no tengo ninguna simpatía por un desahogado que se hace millonario en un momento en que la gente está muriendo en las peores condiciones posibles".

Sobre el papel de Ayuso ha sido aún más tajante: "Creo que la presidenta Ayuso ha cometido el mayor error que se podía cometer que es no haber cerrado la boca. Ella debería haberse callado, haber esperado a cómo se producían los hechos. Esto al final se hubiera resuelto como se hubiera resuelto y no estaríamos hablando de ello. Todo esto ocurre porque ella decide en un momento determinado salir ahí a defenderle".

Y ha añadido que claro, "el amor es como es, el amor tiene sus cosas y no hay quien lo comprenda a veces": "Sale ahí a dar la cara por algo y a decir cada vez una cosa sobre otra porque es un error sobre otro error. Que si era una inspección... no, no es una inspección. Sabemos todos lo que es, sabemos lo que ha ocurrido. Sabemos lo que está pasando".

"Ayuso haría muy bien por ella y por todos en parar, en callar y que todo se solucione como se tiene que solucionar. Hay que pensar que hay gente, no sólo él, también otros muchos, que decidieron en un momento tan grave hacerse rico con esas cosas".

Por último ha instado a los gobiernos a que pongan en marcha leyes para que no se vuelvan a dar situaciones de este tipo "para cuando ocurra una cosa como esta que no haya posibilidad alguna de enriquecerse vendiendo mascarilla cuando la gente se muere asfixiada en sus casas".