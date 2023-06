Su reacción cuando un camión le da un golpe a su Tesla es 'trending topic' en España

El youtuber gastronómico Sezar Blue se ha convertido en trending topic en España, a primera hora de la tarde estaba en el noveno lugar de las tendencias de Twitter, por su reacción cuando un camión le ha dado un golpe al Tesla que conduce.

"Toma, me acaba de dar un camión. Oiga, oiga, pero qué hace", ha dicho el creador de contenido, que estaba en directo en Twitch, cuando el camión le ha pasado por la derecha y le ha dado el golpe.

El vídeo con el momento es uno de los clips más vistos del día en Twitter.

clip del año, es el puto clip del año pic.twitter.com/4fqRgZRNYM — Pablo (@pablomurrrr) June 2, 2023

En los stories del creador de contenido se ha podido ver la cronología de los hechos. Sezar Blue ha compartido que iba a ir a Madrid a por un ordenador que se le había roto y que ya tenía arreglado.

"Cambio de planes. Me voy a Madrid a por el ordenador y hoy subo el vídeo que iba a subir el martes, que está ahí dentro", ha contado en un storie. Poco después, compartía otro: "No gano para disgustos. He tenido un accidente con el Tesla pero que yo no he hecho nada. Iba por mi carril y un camión enorme por mi carril izquierdo me ha pasado por encima literal".

Se ha lamentado de que en esta época estival los repuestos tardan más en llegar y ha señalado que igual tiene el coche listo para septiembre, un gran impedimento para su trabajo ya que necesita el vehículo para desplazarse a los sitios en los que va a grabar contenido.

De hecho, ha afirmado que tenía prevista una ruta por Europa que ya no va a poder hacer.

También ha contado que la mujer que le ha dado el golpe le ha dicho que le diese el número y la matrícula y que ya lo apañarían porque ninguno tenía papeles para hacer el parte. Él ha llamado a la policía y cuando ha llegado la autoridad la mujer, según Sezar, ha mentido y ha dicho lo contrario de lo que le había reconocido a él.

Además, cuando el youtuber le ha dicho que estaba todo grabado ella le ha acusado delante de la policía de ir con el móvil, algo que no es cierto porque lo que grababa eran las cámaras del coche.