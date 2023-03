La reacción de esta joven al probar los "snacks más picantes del mundo"

La usuaria de Tik Tok @milena__94 acostumbra, entre otras cosas, a probar diferentes productos de lo más particulares y grabar sus reacciones para publicarlas en sus redes sociales donde acumula cientos de miles de seguidores.

En las últimas semanas ha compartido varios de estos vídeos, como uno en el que reacciona a unos snacks que son limones y otro en el que reacciona a otros snacks, que son los "más picantes del mundo".

La joven, que lo ha encontrado en Suecia, se ha preparado por si eran muy picantes cogiendo leche, coca cola y servilletas por si escupe.

"He leído la caja y pone que puede pasar que pierdas el habla, veas borroso o tengas problemas en respirar. Vamos a ignorarlo porque nunca me leo las instrucciones, quién tenga miedo a morir que no nazca", asegura.

En ese momento prueba uno de esas patatas picantes y nada más comer un trozo empieza a toser, pierde el habla y tiene que tomar leche. "Me encuentro fatal, creo que voy a eructar y todo", dice como puede.

Milena sigue teniendo que beber leche para que se la pase, pero el picor no remite e incluso se pone a llorar y temblar. "No siento ni el gas de la coca cola", llega a decir.

40 minutos después, la joven dice que ya se ha recuperado y reconoce que lo ha pasado fatal.