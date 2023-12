Rechaza que le haga un piercing porque es muy caro y mucho ojo a lo que pasa después

El usuario de X @puesto_ti, que trabaja en una tienda de piercing, está dando mucho de qué hablar en esa red social tras compartir la conversación que ha tenido por WhatsApp con un cliente que prefirió no contratar sus servicios al entender que era demasiado caro.

"Es lo mínimo, ya que lo hacemos con técnica y asepsia estéril", le dijo él. Días después, el cliente le volvió a escribir para consultar qué se podía echar en la lengua, ya que se había hecho un piercing y podría habérsele infectado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Creo que se me infectó. Me echa como pus", le indica. El profesional responde: "Necesitaría verlo en persona y realizar una consulta de revisión externa". Y el cliente admite: "No me lo hice en tu estudio".

"¿Cuánto me costaría?", quiere saber el usuario. Y el trabajador le indica: "Cinco euros si no es mucho curro y dependiendo del tratamiento que te mande entre 10 y 20 euros".

El cliente opta por mandarle una foto de la zona, pero el profesional avisa: "Consulta online es lo mismo. Es mi tiempo y espero que lo entiendas". El tuit ha provocado múltiples reacciones, hasta el punto de superar los 17.000 me gusta.

El trabajador ha aclarado después: "Siempre ayudo (y la mayoría de veces no cobro pero esta geta…) flipo". "No sabes la de consultar externas que he hecho sin cobrar ni un euro porque han sido educados, pero sin educación ni nada que menos que cobrarte por mis servicíos y poder comer :)", ha añadido.