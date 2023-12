Recuperan el sonado mensaje de Gonzalo Bernardos al dueño de Mercadona por la subida de precios

La Sexta ha recuperado uno de los momentos más sonados del año del economista Gonzalo Bernardos en el programa La Sexta Xplica.

Tuvo lugar después de que el dueño de Mercadona, Juan Roig, admitiese que la cadena ha tenido que subir los precios. "Hemos subido una burrada los precios, pero hay que hacer sostenible toda la cadena de producción. Si no lo hubiéramos hecho, habría sido un desastre", dijo.

Poco después, Bernardos reflexionó en La Sexta: "Aquí en España ha ocurrido el milagro de los panes y los peces, pero en sentido inverso. Aquí os precios han subido el 16,7%, pero ninguna cadena de supermercados ha subido el 16,7%".

Según el experto, "no nos están contando la verdad a los consumidores": "No me creo que los supermercados hayan cogido y hayan bajado su margen de beneficios sustancialmente porque la cadena productiva lo dice, el agricultor no está mejor, el transportista no está mejor, la industria también se queja... entonces solo me quedan los supermercados".

"Los beneficios todos los que somos economistas sabemos que hay muchas maneras de disimularlos", aseguró antes de mandar un mensaje a Juan Roig: "Si usted se sacrifica tanto, tanto, tanto, demuéstrenoslo y haga lo que han hecho en Francia, donde va a costar a cientos de millones de euros a los grandes supermercados, pero lo hacen para apoyar a los ciudadanos franceses".

"Les pido que tengan un detalle y que, sobre todo a los más humildes, les permitan llegar mejor a final de mes", zanjó.