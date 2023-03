Resines cuenta ahora lo que llegó a pedir a los médicos cuando estuvo a punto de morir por el Covid

Antonio Resines estuvo a punto de morir por coronavirus en diciembre de 2021. El querido actor llegó a estar unos meses en la UCI y, tal y como ha contado en varias entrevistas, tuvo un 98% de posibilidades de fallecer.

"Literalmente dicho por el jefe de la UCI del Marañón estuve 97-98% de posibilidades de palmarla. De hecho, yo me acuerdo, yo me quería morir. Lo estaba pasando tan mal. Les pedí... no me acuerdo muy bien si son cosas reales o cosas que he soñado. Les pedía a los médicos que me pegasen un tiro", le contó a Cayetana Guillén Cuervo en La2.

En esa petición estaba incluida también la aparición de un notario para que los médicos no tuviesen ninguna responsabilidad de "asesinato": "Como soy muy práctico les dije también que tenía un notario que era amigo y que yo les exculpaba de todo tipo de problemas de asesinatos".

Pero, explicó también, que esos médicos le dijeron: "Tú eres tonto, cómo te vamos a pegar un tiro si estás a punto de salir. Y efectivamente salí. Salí en el último empujón".

Desde entonces, el actor ha sido uno de los mayores defensores de la sanidad pública y en todas sus apariciones en medios y en actos ha aplaudido la labor de los médicos que tanto se jugaron durante la pandemia.

De hecho, hace unas semanas fue noticia por pedir unas mejores condiciones laborales para los sanitarios: "La sanidad pública es la hostia. Y a esa gente hay que tratarla bien, cuidarla, pagarla como merece y que tenga unas condiciones de trabajo dignas. A la atención primaria y a los especialistas".