La respuesta de un reportero de 'El Intermedio' a una británica de picnic: tremenda alusión a España

La coronación de Carlos III como nuevo rey de Reino Unido el pasado sábado 6 de mayo sigue dando mucho de que hablar. Este miércoles, El Intermedio ha publicado una nueva pieza en la que el reportero Isma Juárez entrevista a varios británicos.

Mucha gente en Inglaterra hizo acampada la noche antes para no perderse ni un solo momento del evento. Durante el día, algunos aprovecharon, además, para irse de picnic por los alrededores de la Abadía de Westminster, donde fue coronado después de un desfile.

Por su parte, Juárez viajó a Londres para entrevistar a los ciudadanos allí presentes. "¿Cómo viven los británicos este acontecimiento histórico? ¿Prefieren a Carlos o a Guillermo?" y las divertidas respuestas que le dieron, y que dio.

La grabación empieza mostrando a dos británicas esperando la salida o presencia de Carlos III. No obstante, no veían nada desde su zona, por lo que el reportero les insinuó que, como no se veía, estaban allí "para nada".

A continuación, se acercó a un grupo de británicos que se encontraban viendo la coronación por televisión desde el exterior de un bar. "Hola. Estoy muy emocionado. Soy de España. ¿Puede retransmitir algo por mi?", preguntó a un señor.

"Todos estamos muy emocionados, pero la lluvia no va a ayudar", respondió serio el británico. Después de varios intercambios de palabras, el periodista se puso en camino para buscar alguna puerta abierta desde la que ver algo interesante.

Llegó a una especie de parque abarrotado de gente en el que se puso a hablar con una inglesa que le explicó que le encantaba la coronación y que estaban "orgullosos" de poder estar en el lugar durante el evento, "incluso bajo la lluvia".

La joven le dijo, además, que habían hecho "un gran picnic" en el césped con "comida y alcohol", lo que dio pie a Juárez dejase esta jocosa referencia a España: "Esto es una especie de 'botellón'. En mi país lo llamamos así".

"¿Tenéis alguna expresión para describir esto?", le preguntó a continuación a la joven, la cual respondió entre risas que "no", porque la única manera que tienen de llamar a ese tipo de festejo es "picnic".

La británica también hizo alusión a los 53 años que ha estado Carlos III esperando su momento, en referencia a que no iba a opinar del resto de miembros de la corona: "Démosle su pequeño momento de gloria. Dale su homenaje".

Para terminar, hablaron de que Reino Unido y España deberían hacer "las paces" y este es el nombre que le quiso poner a esa unión: "La España unida del amor".