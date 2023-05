Risto Mejide revela el desafortunado consejo que dio en una noche  

El publicista y presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, estuvo en el programa de Martínez y hermanos, que presenta el cómico Dani Martínez en Movistar, y contó la anécdota que le sucedió durante una noche de marcha con varias personas de la televisión de todas las cadenas.

En un momento dado fueron a un karaoke. Ni Mejide ni otro chico, tal y como relató, subieron a cantar, así que se pusieron a charlar animadamente. Entonces le hizo a Mejide una confesión.

"Me dijo que estaba en laSexta en el tiempo, pero que le habían ofrecido una cosa que igual le hacía dejar su trabajo y se tiraba de cabeza a ese proyecto", contó el presentador de Cuatro, que le dijo que se lo pensara porque tenía un trabajo en la televisión, algo que es muy difícil conseguir.

"Él insistió en decirme que lo iba a dejar y que se iba a dedicar a eso y yo le dije que no me quería meter en su vida pero que no lo haría. Además, me quiso contar la idea y le contesté que daba igual", afirmó.

Sin embargo, al final se la terminó contando: "Me dijo que era una serie de un grupo de atracadores que van a atracar la casa de la moneda y le habían propuesto ser uno de los guionistas principales Yo le dije que eso no tiene ningún futuro y...evidentemente es La casa de papel".

Su revelación provocó las carcajadas entre todos los presentes, especialmente en el propio Martínez.