Rosa Villacastín va más allá y resume así lo que siente tras oír a Felipe González en 'El Hormiguero'

La periodista Rosa Villacastín ha conseguido una repercusión total en redes sociales tras ir más allá y dejar bastante clara su opinión sobre las polémicas palabras que el expresidente del Gobierno, Felipe González, pronunció el pasado jueves en El Hormiguero.

"Oír a Felipe González criticar a Zapatero y a Sánchez da pena, una enorme decepción comprobar en lo que se ha convertido, en el vocero de la derecha", ha asegurado desde su perfil en X.

Rosa Villacastín ha cerrado su mensaje asegurando que "quién se lo iba a decir a los millones de votantes que se dejaron la piel por defenderle y subirle hasta la Moncloa".

Felipe González cuestionó en su visita a El Hormiguero el liderazgo de Pedro Sánchez y también arremetió contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la carta del líder del Ejecutivo, él confesó que no se la creyó y que ese período de reflexión "no es liderazgo". "La persona que tiene la responsabilidad de tomar decisiones duda con la almohada, pero no pregunta a los ciudadanos qué hay que hacer. Cuando se está en el Gobierno para gobernar, se está para estar", criticó.

Respecto a Zapatero, González ironizó con su "esfuerzo" durante las campañas electorales en Galicia y el País Vasco. "Siempre éramos la alternativa al PP en Galicia. Ahora somos la tercera fuerza. Pero dicen 'tenemos la llave del gobierno'. Pues un día se va usted a comer con papas las llaves, porque lo que tiene que hacer es gobernar", recriminó.