Samantha Hudson se pronuncia sobre la paternidad de Bertín Osborne con un giro inesperado

La paternidad de Bertín Osborne a los 69 años ha removido los cimientos de la prensa del corazón y todos los programas que tratan estos temas llevan varios días hablando de este acontecimiento.

El propio cantante ha salido al paso en varias ocasiones, una en el programa de Sonsoles Ónega y otra su perfil de Instagram, sobre lo ocurrido. En Antena 3 dio explicaciones y luego en Instagram pidió que le dejasen en paz porque había multitud de reporteros agolpados en su casa.

Como siempre que sucede algo tan rimbombante, famosos de todo tipo pronuncian. Una de las declaraciones más comentadas en redes y en los medios son las de Samantha Hudson, que se ha acordado del caso de Ana Obregón.

"Me ha sorprendido que no haya recibido ni la mitad de impacto que lo de Ana Obregón, que no lo defiendo lo suyo tampoco, pero se ve un poco el doble rasero a la hora de juzgar, ¿no? La doble vara de medir", ha señalado a los micrófonos de Europa Press.

Después ha añadido que no cree que lo quieran llevar con disimulo porque hay una portada en la que se ha contado la noticia: "Está bien. El debate siempre suscita algunos cambios. Mucha petarda, mucha pedorra. Mucha más gente con malicia y eso no sé si suma o si resta pero a mí no me interesa, la verdad. Creo que todo lo que digo es constructivo".