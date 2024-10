Esto es lo que apunta en su agenda justo después de Halloween: entusiasmo puro y duro

La tuitera @claausgi ha publicado una fotografía de su agenda en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, apuntando lo que, según ella, pasa justo después del día 31 de octubre.

En la imagen se puede ver como la tuitera tiene apuntado en grande "Halloween" el día 31 de octubre, junto con unos dibujos de una calabaza, un gorro de bruja y un fantasma, símbolos de esta festividad.

Pero lo gracioso es lo que tiene apuntado el día de después, el viernes 1 de noviembre, que, aunque este día es conocido en España por ser la festividad del Día de Todos los Santos, esto no es lo más importante para la usuaria.

"Mariah Carey descongelándose" es lo que se tiene anotado la tuitera en su calendario, haciendo referencia a la llegada de la Navidad y a la conocida canción de la cantante que para ella representa este momento: All I want for Christmas is you.

Ante los comentarios de los usuarios contestándole que ese día es el que se celebra la fiesta de Todos los Santos ella ha contestado de manera clara: "Síii, lo sé. Yo por Todos los Santos celebro que ya viene la Navidad".