Sara Escudero habla del día que decidió darle un giro radical a su vida

La cómica Sara Escudero ha sorprendido a muchos al desvelar por qué decidió dejar su carrera y dedicarse de forma profesional al humor. En una entrevista a la televisión pública de Castilla-La Mancha ha contado que el desencadenante fue la muerte de un hombre de su pueblo a los 38 años.

Este señor tenía dos hijas, no fumaba y llevaba una vida sana, algo que le hizo a Escudero replantearse su vida. "Un señor de mi pueblo no se despierta un día, con 38 años, con dos niñas, que no fumaba, que no bebía y tal y yo dije 'no fumo, no bebo, hago vida sana'... cualquier día me pasa a mí y no he intentado ser feliz".

Esa noche se leyó El club de los poetas muertos y al día siguiente decidió no ir a clase para seguir durmiendo. Después llamó a su madre a la consulta y le dijo que iba a "colgar la bata".

"Me dijo no le pongas pinzas arriba que luego te queda la marca. Le dije que gracias mamá pero vamos a hablar", ha sentenciado.