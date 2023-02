Se juntan Alsina, Barceló y Herrera y se produce esta notable escena

Para el Día Mundial de la radio, que se celebra cada 13 de febrero, se han reunido Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, tres de los comunicadores más conocidos en nuestro país, en una emisión de radio simultánea a través de Cadena Ser, COPE y Onda Cero.

En un momento dado de la conversación, Barceló ha opinado que "no tiene ningún sentido llevarse mal", haciendo referencia a que, aunque las emisoras en las que trabajan compitan entre sí por audiencia, ellos tienen buena relación.

"Creo que es mucho más complicado llevarse mal que llevarse bien", ha señalado la periodista de Cadena Ser. Dirgiéndose directamente a Herrera, Barceló ha confesado que le admira "desde hace muchísimo tiempo".

"Y a Carlos (Alsina), que le conocí más tarde, nos hemos incluso afeado cosas por teléfono cuando nos hemos enfadado", dando a entender que, si no se llevasen bien, no tendrían la confianza para hacerlo.

A Alsina, que le ha pillado un tanto desprevenido el comentario de la periodista radiofónica, ha asegurado no acordarse de la situación. "Ya te lo contaré yo", le ha dicho entre risas Barceló a Alsina, para terminar soltando esto: "Cuando nos robamos algún invitado o cuando no decimos dónde han estado esos invitados".

"Pero eso se lo afeamos a los invitados, no a nosotros. Alguien que dice que no va a venir porque no va a dar entrevista y aparece en la otra cadena", ha explicado el de Onda Cero. Sin embargo, Barceló ha respondido al instante con el fin de subrayar que ella no ha hecho nunca eso: "Al revés".

Las jornadas, organizadas por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), han durado toda la mañana del lunes. Entre los muchos temas de conversación, uno ha sido el valor de la radio, de manera que los tres comunicadores han lanzado un claro mensajes a todos los oyentes para poner de manifiesto la importancia de su existencia.