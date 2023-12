Se lleva el mayor susto de su vida con lo que se encontró por la noche en el baño de su hotel

El usuario de TikTok @pedro_mardones aún no se ha recuperado del "susto" que se llevó mientras se hospedaba en un hotel de Bruselas. "Salí a comprar comida para llevar, llegué al hotel a las 23:45 horas, me acosté y, por alguno motivo, me desvelé", ha iniciado contando en el vídeo, que cuenta ya con 47.000 me gusta en menos de 24 horas.

Se levantó para ir al baño y para su sorpresa se encontró un hombre semidesnudo, quien se quedó mirándole un instante sin decir nada, se sentó en el inodoro y "empezó a tirarse pedos".

Lo que sí le tranquilizó al instante fue que el hombre no parecía agresivo, pero en seguida llamó a recepción para reportar la situación y el recepcionista le dio largas: "Usted sabrá a quién mete en su habitación". Tras volver a insistir, subió a su habitación, mientras el hombre desconocido salía del baño para tumbarse boca a bajo en la cama.

"Yo parecía un mentiroso compulsivo, que estaba drogado, le dije al recepcionista que mirara las cámaras del pasillo, pero me dijo que en Bélgica era ilegal instalarlas allí", ha explicado. El recepcionista, que también era español, tapó la zona inferior desnuda de aquel hombre con una toalla y se lo llevó.

Al cabo de cinco minutos volvió el recepcionista con sábanas y toallas limpias. "Me explicó que había interrogado al desconocido, que había conseguido saber quién era porque le hablaba 'de la Madre Rusia' y que se hospedaba dos habitaciones al lado de la mía", ha manifestado Pedro, quien ha creído que el hombre había llegado de fiesta a su habitación, se levantó para ir al baño, se desoriento y alcanzó su habitación. "Quizá me dejé la puerta semiabierta".

"Dormí como pude, me desvelé varias veces durante la noche. El recepcionista me confesó que en 30 años trabajando en hoteles jamás le había pasado algo tan surrealista", ha finalizado.