Se pasa 40 horas forrando la casa de sus padres de aluminio: la reacción de la madre, impagable

Más de 24 millones de personas han visto en TikTok el vídeo de @thatguymaks en el que recubre la casa de sus padres por completo de papel de aluminio. Además, cuenta con 1,3 millones de 'me gusta' y más de 40.000 comentarios.

Según reportan varios medios brasileños, este hombre llegó a gastar 900 metros de papel de aluminio y tardó más de 40 horas en envolver todos los objetos de la casa: de mesas a sillas pasando por los sofás y hasta las frutas.

La cara y la reacción de la madre, que le llegó a tirar uno de los objetos envueltos, ha provocado también cientos de miles de comentarios, no todos buenos. Muchos lamentan que la red social china haya promocionado ese tipo de contenido y otros no se explican dónde está la gracia de hacer algo así, sobre todo por la cantidad de dinero y de tiempo invertido.

"Como le pueden hacer gracia a esta estupidez? Que ignorancia estas personas de hoy en día!! Bajen este video, no merece ser viral en lo absoluto", "Espero que mínimo lo haya rentado para un video", "Me da claustrofobia no sé por qué" y "Gringos siendo gringos…." son algunos de los comentarios con más 'me gusta'.