Se queda dormido en un tren de Japón, le gastan una broma y el final es absolutamente inesperado

El usuario de TikTok @agustinpizarrom ha publicado un vídeo de la broma que le han gastado a un chico en un tren de Japón tras quedarse dormido con el móvil en la mano.

"Subimos una foto a (su perfil de) Instagram. Los japoneses (del tren) se ríen", ha empezado explicando el autor de la grabación en la que se aprecia cómo le tocan la pantalla del teléfono.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

A los pocos segundos, el joven se ha despertado y ha salido rápidamente del vagón, dejándose en el asiento la mochila que llevaba consigo, algo con lo que no contaba nadie.

"Procedí a llamarle con mi poco inglés y casi se me cierran las puertas del tren", ha relatado, pero el chico no volvió a por ella, al menos no durante el tiempo que estuvieron en el vagón.

Muchos han alucinado con lo sucedido. Por eso el vídeo ha acumulado cerca de 800.000 'me gusta' y miles de reproducciones en la plataforma.