Se queda "en shock" al ver lo que tienen las puertas de los baños de las casas de Japón

La usuaria de TikTok @nuriape__ ha compartido su sorpresa al ver algunos elementos que tenía una casa de Japón en la que ha estado y en la que, sin duda, destacan las peculiaridades del cuarto de baño.

"Cosas de una casa japonesa que me dejaron en shock. En primer lugar, las camas son de quita y pon, ya sabéis que están obsesionados con ahorrar espacio, pero la verdad me parece muy buena idea", empieza diciendo.

"Después, los baños tienen como esa especie de agujerito para que veas si hay alguien o no, por el hecho de que esté encendida o apagada la luz. Muy útil", subraya antes de señalar: "Tienen instrucciones por todas partes, en interruptores, espejos, hasta en la lavadora".

"Los baños japoneses son bastante peculiares. La ducha y la bañera están juntas y suelen tener un espejo para que te veas mientras te duchas. Y además tiene esta especie de plato que te sirve para programar el baño, encender o apagar el calentador de agua y en la cocina tiene uno igual para poder hablar con los del baño sin estar a gritos", apunta.

Y sigue: "Además, el baño tiene este botón que sirve para encender el extractor que quita la humedad para evitar que salga moho y se estropeen las paredes".

"Además, las casas japonesas suelen tener puertas correderas, no sé si para ahorrar espacio o por estética por qué. Y luego en el salón está en telefonillo que la verdad yo lo prefiero porque en mi casa de España el telefonillo está en la entrada", destaca.

"Y, por último, en la entrada se dejan los zapatos para evitar que entres con toda la suciedad y la mierda de la calle a la casa. Bastante higiénico", termina.