Se hace un tatuaje en honor a su amiga, se lo enseña y su reacción no se la espera ni ella ni nadie

Los tatuajes están más de moda que nunca y buena prueba de ello es que cada vez hay más personas con su piel marcada con imágenes y mensajes de todo tipo. Una usuaria de X, anteriormente Twitter, ha compartido la conversación que tuvo con una amiga cuando le contó que se había hecho un tatuaje en honor a ella.

"Hola Marce, te acuerdas de las flores que me hiciste", le pone por WhatsApp junto a una imagen de las flores en cuestión. "Sí, me acuerdo", le dice ella. "Pues me lo he tatuado y con tu número fav", le responde.

Y lo que viene después es lo que ha llamado la atención en la red social de Elon Musk: "Sabrina no sé qué decir la verdad. No pensaba que te fueras a hacer un tatuaje con algo mío".

"El tattoo está guapo pero es que no entiendo por qué te has tatuado algo de mí", le comenta ella cuando su amiga le pregunta si es que no le ha gustado el tatuaje. Ella le dice que se lo ha hecho porque llevan 15 años siendo amigas.

"Ya tía pero con todo lo que ha pasado y que eso lo dibujé hace dos años casi. Es que sinceramente no me lo esperaba", zanja la autora del dibujo.

La publicación con la conversación supera el 1,2 millones de reproducciones, los 6.000 'me gusta' y tiene cientos y cientos de reacciones. En general, muchos le dan ánimos y le dicen que no se arrepienta. Otras personas, sin embargo, le recomiendan que se haga tatuajes que tengan que ver con su vida y no con terceras personas por lo que pueda pasar.