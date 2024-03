Se trata del cáncer en Canadá, EEUU y España y saca esta conclusión de la sanidad pública española

La usuaria de @andreadfk ha dado su opinión sobre el funcionamiento de la sanidad en Canadá, Estados Unidos y España, los tres países en los que se ha tratado del cáncer que padece, y ha sacado una clara conclusión.

"Después de vivir y tratarme de cáncer en muchos sitios, todos tienen cosas buenas y malas. No hay sitio perfecto", empieza avisando.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"En Canadá tuve dos experiencias: con la primera oncóloga fue horrorosa. Ella es la razón por la que yo y muchos otros oncólogos piensan que estoy en la situación que estoy. No que no me hubiera vuelto el cáncer, porque posiblemente igual sí, sino que lo hubiera pillado antes y no estaría con un estadio cuatro con cáncer en todo el esqueleto", se lamenta.

"Canadá voy a decir que es una puta mierda, pero simplemente por la que me tocó y no tienen máquinas, no tienen los aparatos que tienen que tener", asegura antes de recordar que tuvo que pagar por privado algunas pruebas porque si no tardaban tres o cuatro meses en hacérselas.

"Canadá caca pura. Después de cambiarme de oncóloga me tocó una bastante simpática, bastante bien, pero hasta ella me dijo que no entiende lo que hizo la otra oncóloga ni lo habría hecho igual", recuerda.

"En Arizona fui a una clínica de medicina integrativa, entonces es totalmente otro rollo y además ahí es todo pagado. Entonces me trataban muy bien, súper cariñosos. Muy bien, pero lo pagas todo. To-do. To-do. Lo que me dejé ahí no tiene nombre", subraya.

Y por último habla de la sanidad pública de España, donde acaba de llegar. "Y de momento bien. Está claro que todos los oncólogos dicen cosas que no nos agradan, pero eso no significa que sean malos médicos. Ha habido un par de cosas que me dijo mi oncóloga que dije... uy... Pero tiene que decirlo y son personas y todos son diferentes y tienen maneras y maneras de decir cosas", reflexiona.

Con todo, destaca: "Sí me he dado cuenta de que aquí parece que es todo más profesional. Es más, en el hospital a los dos días me estaban haciendo un pet scan, los aparatos que tienen que tener, ni querían dar una medicación sin hacer pruebas".

"Aunque todo el mundo se queje de la seguridad social pública, yo de momento no me puedo quejar porque fue llegar y enseguida me atendieron, me hicieron las pruebas... así que de las tres me quedo con la española", zanja.