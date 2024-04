Señala la diferencia entre vivir en España y en EEUU y se monta un debate

La usuaria de TikTok Paola Galue ha hablado en el podcast de Willy Mena (@willymenag) sobre la diferencia, según su opinión, entre vivir en Estados Unidos y España.

Primero han recalcado que sentía un cierto "estancamiento" en comparación con el país norteamericano, en el que se siente "económicamente mucho mejor" allí.

"Aquí te dicen que si quieres 40 horas, que trabajes 40 horas, pero si quieres más, tienes la posibilidad de decir que sí", ha expresado, comparándole acto seguido con España, en la que si te ofrecen, por ejemplo, diez horas, será lo definitivo, pues "no te pueden dar más porque no te pueden pagar más".

"En EEUU no hay límite, ahora me he movido un poquito más respecto al canto, pero en Madrid, aunque haya gente cantando, no te pagan lo que realmente tú vales", ha matizado. Han debatido que el precio de la vida en el país estadounidense es mayor en España.

Y, además, ha recalcado el presentador que "la calidad de vida de allá es mejor que aquí. A nivel del precio que te estaban pagando allí y aquí, no hay mucha diferencia". El vídeo ha alcanzado las 44.000 visitas y más de 300 comentarios.