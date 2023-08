Sergio y Olga, la pareja liberal más conocida de redes sociales: "No queremos etiquetas, somos salvajes"

Sergio Martínez ha estado casado, tiene dos hijos y llevaba 13 años con su antigua pareja cuando se divorció. Olga Castán, por el contrario, ha estado muchos años soltera y había dejado de creer en las relaciones, hasta que sus dos caminos se cruzaron.

Ambos venían de relaciones convencionales, monógamas, y ahora, juntos, son la pareja liberal más famosa de las redes sociales. En apenas un mes, sus seguidores en TikTok se cuentan por miles.

Se conocieron hace casi año y medio en Puigcerdá (Girona) a través de Tinder, una de las aplicaciones de citas más utilizadas en la actualidad. Estuvieron semanas hablando y, a pesar de vivir en ciudades distintas, decidieron quedar en persona y empezar "algo".

Teniendo en cuenta su pasado, cualquiera se pregunta cómo ahora "hablan de poliamor, relaciones sanas, abiertas, liberales y de swingers" en la cuenta de TikTok (@esencia_salvaje) que ambos han abierto con el único objetivo de tratar los diferentes tipos de relaciones de nuestra sociedad.

Los principios

"Todas las parejas que he tenido han sido muy convencionales (...) No funcionó (con ninguna) y, por descarte, decidí probar en Tinder, aunque no tenía mucha esperanza", empieza ella señalando. Por su parte, él ha estado en una relación monógama desde los 18 años: "Estábamos casados y tenemos dos hijos. Era la típica familia súper tradicional".

"La relación (tal y como es ahora) no ha sido pactada ni premeditada, sino que la hemos ido creando (poco a poco). Fue un cúmulo de casualidades", aseguran los dos al hablar de lo que tienen.

En su caso, Olga admite que ha sido posible gracias a que ha aprendido a "expresar lo que quiere, explicar el estilo de relación que desea y no buscar simplemente contentar a la otra parte".

Cuando se conocieron, Sergio acababa de divorciarse y tenía claro que "no quería pareja". De hecho, relata que su objetivo era "quedarse soltero el resto de la vida, porque estaba bastante quemado y muy dolido por la anterior relación".

Y ahora, ¿qué?

Debido precisamente a las distintas experiencias que cada uno ha tenido a lo largo de su vida, tenían claro desde el primer momento que no iban a tener "el modelo convencional que la sociedad te impone, que es el monógamo, el cerrado".

Tienen el común el gusto por la filosofía, el deporte y el estilo de vida saludable. "A raíz de un libro, empezamos a hablar de la no-monogamia, surgió la conversación y decidimos tener esta relación, aunque decimos que no queremos etiquetas, que somos salvajes", aclaran.

De hecho, "de ahí surgió Esencia Salvaje", que es el nombre de la famosa cuenta de TikTok que gestionan. Aunque en ella hablan de las distintas relaciones que existen, puntualizan que la suya no es "ni liberal, ni poliamorosa, ni abierta, sino que va fluctuando según cómo se siente cada uno".

Sergio y Olga durante un posado. Joaquín López (@Kimi_fotografia).

La clave del éxito, desvelan, es la comunicación, y así lo ejemplifica Olga: "Si Sergio tiene una cita y me explica todo, yo luego le cuento cómo me he sentido, para que él lo sepa. En base a eso, decidimos si continuamos teniendo citas o no en caso de que haya algo que nos moleste. Vamos cambiando".

Cuenta que han tenido épocas en las que han sido solo "swingers, es decir, intercambios de parejas los dos juntos, pero nada de quedar con otra gente", pero venían de una etapa previa en la que sí habían estado teniendo citas de manera individual.

"De ahí pasamos al momento que estamos ahora, que sí tenemos encuentros por separado", añade. Y así lo argumenta Sergio: "Como ya llevamos más de un año juntos y hemos establecido un vínculo, podemos hacerlo".

Al principio, llevar este tipo de relación a él le generaba "inseguridad, porque en un mes tú no tienes suficiente confianza con una persona". En cambio, en los intercambios de pareja, como estaban los dos juntos, había más confianza.

Relaciones sanas



A pesar del tipo de relación que tienen ahora, Olga opina que "mientras haya respeto, confianza y sobre todo sinceridad, cualquiera es sana, porque de nada sirve llevar una relación abierta o poliamorosa si las dos partes se están mintiendo".

Es por eso que, para ambos, lo primordial es "no engañar". Para Sergio, el problema es que "se malinterpretan mucho los términos amor, fidelidad y respeto, porque, en el segundo caso, la gente entiende exclusividad sexual", algo que no tiene porqué estar vinculado.

"No tiene nada que ver. Tú puedes ser súper fiel a los pactos que tienes con tu pareja y eso no tiene que incluir ni una exclusividad sexual ni sentimental. Todo depende de los acuerdos y de que los respetes. Una relación sana se basa en que no haya mentiras, ni desconfianza, ni control excesivo", agrega.

Al preguntarles por los celos, una respuesta al desequilibrio emocional muy presente en nuestra sociedad, manifiestan que lo que suele ocurrir es que hay "miedo a la pérdida", algo que normalizan. Lo importante, por eso, es querer aprender a gestionarlo.

Olga sostiene una perspectiva similar y señala que, para ella, "no existe un modelo de pareja mejor que otro, sino que cada persona tiene que autoconocerse, saber qué tipo de relación le sienta mejor y así ser coherente con lo que uno siente y hace".

Ruido en las redes sociales



La pareja empezó a crecer en la red "mediante el deporte, la nutrición, la gestión emocional y la filosofía" a través de un perfil llamado "Mentes Salvajes" en el que divulgaban "contenido de manera muy regular".

No se atrevieron a hablar de la no-monogamia hasta que una psicóloga les sugirió que se atrevieran. Surgió, además, de la manera más simple, hablando los tres durante un evento: "Nos daba miedo que provocara rechazo o que incluso nos causara problemas a nivel laboral".

Cuando tomaron la decisión de llevarlo a cabo, esto fue lo que ocurrió: "Empezamos a subir vídeos, se viralizó todo y en cosa de un mes había crecido la cuenta un montón (...) Es algo que nos gusta mucho y no creemos que vaya a desaparecer de nuestras vidas".

"Nuestra vocación es ayudar a la gente", asegura Olga a continuación, siendo esa la premisa de todo, ya que a diario les escribe gente interesada en este tipo de relaciones no convencionales.

En cuanto a las críticas que reciben por el tipo de contenido que publican, ambos aseguran que "solo hace daño el que puede". Sergio, además, sufrió bullying cuando era niño y tiene claro que nunca más va a dejar que el resto de la sociedad le imponga nada.

"Aprendí desde muy pequeño cómo gestionar a los haters. Para mí ellos son pobres desgraciados, por así decirlo, que tienen una vida triste y que lo intentar pagar contigo, pero realmente no te atacan a ti, es solo un reflejo de su propia vida", reflexiona.

"Precisamente ese odio es el que nos anima a seguir promoviendo nuestro mensaje para que la gente que está en nuestra misma posición entienda que no tiene que esconderse, sino que deben aprender a vivir su vida sin que les importe la opinión de los demás", concluyen orgullosos.