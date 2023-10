"Soy el cuerno de una pareja que se va a casar": esta joven cuenta lo que le pasó y acaba pidiendo ayuda 

La usuaria de TikTok @sotirules ha publicado en un vídeo lo que le ha pasado con una pareja que tuvo hace un tiempo y el descubrimiento que ha hecho. Además de explicar su situación ha pedido ayuda a sus seguidores.

"Soy el cuerno de una pareja que se va a casar y tengo un dilema moral que no me lo creo ni yo", afirma tajante. Explica que hace muchos años quedaba con un "chico muy atractivo" del que era consciente que tenía otra pareja, pero como no eran nada no le daba importancia.

"Sin embargo, el otro día me saltó en los recordatorios del iPhone una foto con él, así que digo voy a ver qué será de su vida porque hacía mucho que no subía nada en Instagram y fui a ver su perfil", comenta.

Entonces se dio cuenta que seguía con la misma chica con la que estaba entonces, así que le dio por seguir a la novia: "Me meto en su perfil y me sale en destacados que le ha pedido matrimonio... pero es que no le ha pedido matrimonio ahora, se lo pidió cuando estaba conmigo".

Así que a ella le ha entrado el dilema moral si debe decírselo o no. "Me pongo a pensar y a mí, si estuviera en su lugar, me gustaría saberlo, pero claro por otra parte pienso que si vive feliz en su ignorancia igual me estoy cargando un matrimonio".

"¿Es lo que correcto que hable con ella y le diga lo que pasa o es mejor que haga como si nada, siga con mi vida y les deje casarse felices y no me meta? No gano nada en esto, pero yo pienso que si me pasase a mí me gustaría que me lo dijeran para no vivir en la ignorancia", remata la joven.