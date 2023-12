Su madre le escribe este WhatsApp y el desenlace de la historia es ORO PURO

Las conversaciones entre padres e hijos parecen el ojito derecho de las redes sociales. Cada vez que alguien comparte el intercambio de mensajes que ha tenido con alguno de sus progenitores se termina haciendo viral en cuestión de horas.

Una situación que ha vivido de primera mano la usuaria de X @unaspirina_ tras publicar una imagen con el WhatsApp que su madre le ha enviado.

"¿Vemos una peli cuando vengas? Por esperarte o no", preguntó la protagonista. Algo a lo que su hija contestó reconociendo que le "apetece jugar, perdón".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero lo que no se esperaba era la respuesta que su madre le iba a acabar dando y que ha maravillado a miles de personas en redes sociales.

"Ntp (no te preocupes). No pasa nada. Sólo me quedaré llorando toda la noche hasta que consiga dormirme y mañana por la mañana retomaré el berrinche", señaló la protagonista.

Tras ello, tres minutos después, no dudó en seguir en la misma línea: "Nada, nada. Ya la veo yo y mi mejor amiga... Soledad, le llaman".

El mensaje ha dejado con la boca abierta a miles de usuarios y la conversación suma en menos de un día más de 17.000 me gusta y decenas de comentarios de todo tipo: