La tiktoker 'conquistadora' trata de hacer una broma en un supermercado y la pillada es de órdago

La usuaria de TikTok @erolajons ha intentado hacer una de sus clásicas bromas para la plataforma, pero le ha salido mal porque los que iban a ser sus víctimas la conocían y sabían a qué se dedicaba en la red.

De manera general, en supermercados, bibliotecas o incluso en la propia calle, esta cómica se dirige a gente elegida al azar para ponerles en situaciones comprometidas o surrealistas y ver cómo reaccionan.

En este caso, la tiktoker ha sido pillada y la conversación que ha mantenido con estas dos personas ha generado mucho expectación en la red, hasta tal punto que lleva acumulados 400.000 'me gusta' y cinco millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Nada más empezar el vídeo, se observa cómo la internauta se acerca a un chico y una chica que se encuentran en un supermercado comprando con un "perdona..". Pero, antes de continuar, ella empieza a reírse y le confiesa que sabe quién es.

"Con nosotros no vas a caer", señala él de manera jocosa. "No voy a disimular bien hoy (...) Me sales siempre en TikTok. Eres muy graciosa. ¡Me encantas!", dice alegremente ella.

"Se lo iba a hacer a tu novio", le explica la tiktoker para terminar así el divertido encuentro entre ambos.