Tristán Ulloa le recuerda a Almeida lo que ha pasado este lunes como respuesta a sus palabras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó ayer ante los medios de comunicación al Gobierno de Pedro Sánchez por el reconocimiento que va a hacer este martes, junto a Irlanda y Noruega, del estado de Palestina.

El dirigente 'popular' aseguró que el Ejecutivo central no puede pretender que Israel se quede callada después de que digan que "Israel está cometiendo un genocidio, que del rey al mar Palestina vencerá, como afirmó Yolanda Díaz o que se produzca un reconocimiento del estado palestino al margen de la Unión Europea".

"No puede ser que quienes provocan se hagan luego los ofendidos. Es como con Argentina, quién llamó drogadicto a Milei fue Óscar Puente, aunque luego lo de Milei no me pareciera bien", aseguró.

Almeida insistió en que España no se puede ofender y defendió las acciones de Israel, a pesar de haber causado más de 35.000 muertos en Gaza: "No puede pretender que Israel, que lucha por su supervivencia frente a un grupo terrorista que es Hamás, se quede callado. Tampoco que le de la enhorabuena y le felicite Hamás e Israel se quede callado, eso no es razonable".

"No te pueden aplaudir Hamás e Israel y si Hamás, una banda terrorista, te felicita te lo deberías plantear si lo has hecho bien", sentenció.

Sus palabras se han hecho virales después de estar resumidas en este tuit del PP de la Comunidad de Madrid: "Quienes provocan no se pueden hacer los ofendidos. Israel lucha por su supervivencia frente a un grupo terrorista".

Las respuestas no han cesado. Una de ellas ha sido la del conocido actor español Tristán Ulloa, que ha denunciado los últimos actos israelís para criticar las palabras del alcalde de la capital. "Acaban de arrasar a conciencia con un campo de refugiados y estos hablan de supervivencia. Tápense un poco", ha reaccionado.

Ulloa se ha referido al ataque israelí de este lunes contra un campo de desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Según han informado los servicios palestinos de Sanidad y de emergencia, al menos 45 personas habrían sido asesinadas en este nuevo ataque.