Un andaluz cuenta lo que le pasa con los madrileños: muchos otros paisanos suyos lo confirman

El usuario de TikTok @daniiel.lpzz, un andaluz que vive en Madrid, ha hecho una pregunta a sus paisanos para saber si a ellos también les ocurre lo mismo que a él cuando están lejos de su tierra.

"Andaluces que viváis fuera de Andalucía, por favor, confirmadme si a vosotros también os pasa que a lo mejor estáis hablando con la gente y se piensan que les estás hablando de usted", empieza diciendo.

Eso ocurre, según dice: "Porque no pronunciamos las 's' bien". "Por ejemplo, hoy en el gym estaba con una máquina y me dice uno: '¿Me la dejas?'. Y le digo: 'Ahí tienes'. Y me dice: 'Hombre, no soy tan mayor, no me hables de usted'. Y yo... 'Hermano, que te he dicho ahí tienes, lo que pasa es que no se me entiende", explica.

En los comentarios, muchos andaluces aseguran que a ellos no les ocurre eso, pero otros tantos admiten que sí.

"Soy de Sevilla pero teletrabajo con gente de Madrid y me pasa jajajaa", dice uno. Y otra persona destaca: "Viviendo en Extremadura, la primera vez que hablé así a un amigo de mi marido me dijo lo mismo que te dijeron a ti 😂".