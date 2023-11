Un bombero de Ibiza cuenta dónde y cómo vive a pesar de tener una oposición: indignante

Benji Moreno es bombero y ha estado este sábado en laSexta Xplica contando los problemas que hay con el alquiler en Ibiza, su lugar de residencia en la actualidad.

"Sabía que los alquileres iban a estar caros, pero pensaba que podría encontrar algo asequible y decente, y nada", ha empezado diciendo al recordar el día que llegó a la isla.

Ha explicado que "la única solución" que pudo barajar, "para ahorrar algo de dinero y que la situación" en la que está sea temporal, "fue comprar una autocaravana".

A pesar de "tener formación y una oposición de bombero", no tiene dinero para pagar un alquiler. "Tu sueldo debería ser tan digno como para permitirte una vivienda", ha opinado la presentadora del programa.

"Cuando oposité a bombero, la idea era esa, acceder a una vida mejor, pero en Ibiza te encuentras que no. Cualquier funcionario de ese nivel no puede acceder a la vivienda y no llega a fin de mes", ha señalado el trabajador.

Para terminar, aunque se trata de una isla conocida por sus altas temperaturas, ha lamentado su situación, sobre todo en invierno, porque "hace frío y hay humedad".