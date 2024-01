Un cliente de un hotel de lujo le pide una almohada: no podía imaginar lo que realmente quería

La usuaria de TikTok @milena__94 ha contado lo "más surrealista" que le ha pedido nunca un cliente cuando trabajaba en la recepción de un hotel de lujo. Entre lo que ella entendió y lo que realmente le pidió hay un gran paso: ya son casi 40.000 'me gusta' en menos de un día.

"Una de las habitaciones llamó, descolgué y le atendí", ha afirmado, detallando que en hoteles de lujo tienen un protocolo de cómo tratar y hablar al cliente.

"I would like a third pillow", pidió el cliente, traducido como "quisiera una tercera almohada". Aquello desconcertó a Milena porque, tal y como ha contado, en los hoteles de lujo ponen muchísimas almohadas encima de las camas, y más le extrañó que pidiera una tercera.

"En hoteles de lujo hay menú de almohadas, así que le pregunté cómo la quería y me respondió que le daba igual, así que contacté con el runner (botones) para que le subiera una que escogí", ha explicado.

Todo perfecto hasta que unos 15 minutos después bajó el chico de nuevo para decirle que el señor estaba "muy enfadado porque le he traído una almohada y porque soy un chico". "No entendía nada y pensé que quizá le había entendido mal, pero busqué en Internet 'meaning third pillow'", ha explicado.

Lo que encontró fue lo que le sorprendió. Según el diccionario urbano, pedir en un hotel "extra pillows" hace referencia a las prostitutas: "Con razón el señor cuando subió el chico dijo que no quería un chico".

"Fue surrealista, ¿en qué momento llamas a recepción y pides eso?", se ha preguntado. Varios usuarios que han trabajado de recepcionista corroboran la experiencia de @milena__94: "Trabajo en una recepción en Ibiza y no sabes la de veces que nos han pedido chicas de compañía y otros servicios".