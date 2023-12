Un conductor de Uber alucina por cómo le hicieron "el simpa más cutre de la historia"

@Oussama_e7 ha alucinado por "el simpa más cutre de la historia" que le han hecho mientras trabajaba con Uber y por la "suerte" que han tenido de no encontrarse con alguien que no tuviera su paciencia.

"Recogí a cinco chavales y al llegar al destino les dije que el coste era de 13 euros", ha explicado, sorprendiéndoles ya que, según la aplicación, el viaje costaba cinco euros. Lo que no sabían es que el coste extra era saldo pendiente: "Cuando un cliente tiene saldo pendiente ya sabes que hay peligro".

"Se bajaron todos menos el copiloto, que pidió a sus amigos cinco euros que le faltaban para pagar el total, y se bajó de nuevo diciéndome que le pagaba por la ventanilla", ha manifestado @Oussama_e7. Lo que le asombró no fue solo el simpa, sino cómo lo perpetuaron: "Los cuatro se ponen al lado de la ventana a susurrar que dos salían corriendo hacia un lado y los demás hacia el otro".

"En tres, dos, uno...", susurró uno de los chicos, antes de salir corriendo para huir del conductor. "Me quedé mirando como corrían y miraban hacia atrás, pero es que no se puede ser más cutre haciendo un simpa", ha dicho entre risas el conductor.

Dice que se mantuvo "tranquilo" y "feliz". No le importó que no le pagaran porque le "hizo mucha gracia, porque no dejaré que una tontería como esa me estropee la noche y porque por desgracia no soy tan cutre como para correr detrás de ti por ocho euros".

Para colmo de @Oussama_e7, varios de los que huyeron lo hicieron por delante de su coche, motivo por el que ha terminado de alucinar mientras ha contado la historia, mandando un mensaje a esos cuatro chicos por si algún día veían la publicación que ya cuenta con 225.000 me gusta.

"Cuando ha salido corriendo por delante de mi coche, ¿sabes lo que podría haber hecho? Y también podría haberos seguido con el coche o corriendo, porque corro más que vosotros. Cuidado, porque te puedes encontrar a alguien que no tenga la misma paciencia que yo", ha finalizado.