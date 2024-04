Un doctor en Economía contesta (y de qué forma) a las quejas de este 'influencer' por pagar impuestos

Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, ha contestado a las polémicas quejas que el influencer Pedro Buerbaum ha compartido en redes sociales contra Hacienda.

En una escena que ha sido de lo más comentada, aseguró que su asesor le había llamado para que supiese la cantidad de impuestos que tenía que pagar este trimestre al Ministerio Público.

"Esto es una puta vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar. ¿Voy a estar trabajando para que un ente externo que no me aportada nada y me quite más de la mitad de lo que genero? ¿Estamos locos?", criticó.

Las palabras de Pedro Buerbaum han generado un importante revuelo y Alejandro Inurrieta ha contestado este sábado desde el plató de laSexta Xplica de una forma rotunda.

"Sinceramente, hay que decir que sorprende que gente que, supuestamente, tiene formación diga estas cosas. Yo creo que en España hay una serie de elementos mínimos de conocimiento por parte de personas que tienen responsabilidad pública", ha señalado.

El doctor en Ciencias Económicas ha justificado que "hay un problema muy serio en el mundo de los autónomos", ha hecho "un llamamiento a la Agencia Tributaria" para "interpretar el gasto válido o no válido".

"A partir de ahí, veríamos que lo que paga un autónomo no es ni mucho menos un 50%. En España, apenas paga el 50% muy poca gente", ha reconocido, tras pedir al Supremo que de "tranquilidad a todos los autónomos para deducirse los gastos necesarios para su trabajo profesional".

Sobre las quejas del influencer también ha hablado la sindicalista Afra Blanco, que no ha dudado en contestarle, asegurando que es "mentira". "Este señor miente. Qué fatiga me dan estas voces que pretenden liderar al pueblo contra los intereses del propio pueblo", ha indicado.

"Aquellas personas que cobran el salario mínimo están exentas e incluso algunas de las nóminas que circulan por Madrid de 400.000 euros anuales ni siquiera contribuyen con un 40%", ha razonado.