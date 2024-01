Un español aconseja hacer esto si te intentan robar en una playa de Rio de Janeiro

El creador de contenido Rodrigo Soriano vive en Brasil y diariamente cuenta curiosidades sobre el país, y, en esta ocasión, ha aconsejado sobre cómo actuar en caso de sufrir un robo en la playa de Rio de Janeiro, algo que sucede de forma muy habitual.

"Lo peor que te puede pasar aquí es estar tan tranquilo en la playa, tomando el sol, con una cervecita o con agua, y de repente, aparezca un arrestado", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta ya con 1,5 millones de visualizaciones y 110.300 'me gusta'.

Un arrestado, según ha explicado, es un grupo de ladrones que "se pone de acuerdo" para robar todos a la vez (él habla de hasta 50 personas). El 'modus operandi' trata de empezar a correr por la playa robando "a todo el que pillen sin hacer prisioneros.

"Hacen una barrida a lo largo de la playa como si fuesen un toro", ha explicado. Él ha tenido la "suerte" de no vivir una de esas experiencias, pero él ha visto que hay dos soluciones. La primera es cavar un hoyo en la arena para guardar las cosas en caso de que aparezcan los ladrones: "Nos serviría como el bolsillo de Doraemon".

La segunda solución, en caso de que no haya dado tiempo a hacer el agujero y que escuches la advertencia de los demás sobre la aparición de los "arrestados" es coger todas las cosas de valor y meterse en el agua. "Esa gente cando va a robar no pierde el tiempo, es decir, lo que buscan es quitarte lo máximo en el menor tiempo posible y salir corriendo, por eso no se meterán en el agua", ha advertido.