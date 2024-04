Un español acude a un baño público en India y le entra el mal cuerpo

El creador de contenido Carlos Cruz, que proyecta principalmente su contenido en los viajes que realiza por el mundo, ha enseñado cómo es un baño público en India.

Sin embargo, ha recalcado que no "todos los baños de allí son así", pero el que se ha encontrado ha acumulado 67.000 reproducciones en TikTok (@carloscruzrzz) y miles de 'me gusta'.

"A primera vista da un poco de miedo meterse aquí, el olor que hay, no... No lo puedo transmitir a cámara", ha expresado cuando ha entrado. Las imágenes han hablado por sí solas por la suciedad que se ha visto y el estado en el que se ha encontrado.

A nivel de higene, "como os podéis comprobar... es regular, mira qué pasada". Ha aclarado que ha ido allí porque justo en ese momento no había nadie, pero que reiteradamente suele acudir gente a hacer sus necesidades, a pesar del estado.

"Esto no es un video sensacionalista, no todos los baños en la India no son así, no es algo que tenga comprobado ni que sepa a ciencia cierta", ha rematado. El vídeo ha generado más de 50 comentarios de usuarios que han preferido ironizar con la situación: "He visto baños de discotecas peores".