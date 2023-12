Un español confiesa por qué ha dejado Irlanda: el motivo habla muy bien de España

El español que estaba viviendo en Irlanda Marcos Perellim (@marcosperellim) ha contado en un vídeo publicado en su perfil de esta red social que ha tenido que dejar Irlanda y volver a España por motivos sanitarios.

"Después de más de 700 euros gastados y cuatro consultas médicas, Dublín me ha ganado la batalla y me he tenido que volver a España. Empecé esta experiencia hace siete meses y la verdad que tenía bastante ilusión, las cosas no me han ido del todo mal, pero se ha truncado todo por un problema médico", comienza diciendo.

El joven explica que cuando volvió del verano tuvo un problema de salud en el que todo el cuerpo le empezó a picar mucho. Fue al médico cuatro veces y nunca le llegaron a decir lo que le ocurría.

Le dieron dos tratamientos, uno para posibles hongos y otro para una posible sarna porque no sabían qué podía ser. "Me gasté entre las consultas y los medicamentos

más de 700 euros, que me han dolido la verdad que bastante", asegura.

Como no le dio resultado, la doctora lo derivó a un dermatólogo privado que le dio cita para dentro de un mes y medio. "Está totalmente colapsado el sistema allí, da igual a dónde vayas", explica.

Entonces al no tener dermatólogo le dijo que le podían dar otro tratamiento todavía más fuerte, pero que le iba a costar más de 700 euros. "Visto que nada me da resultado

y que ni siquiera me puede ver un doctor he decidido venir a España para ver si me pueden dar una solución porque aquí en el primer día ya me han visto y me están viendo a ver qué puede ser y qué tratamiento me pueden", resume.

Además, termina diciendo que no podía dormir, que había adelgazado 10 kilos y estaba superado tanto física como mentalmente.