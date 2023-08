Un español graba un aviso en un aeropuerto de Indonesia que no había visto en la vida

El tiktoker especializado en viajes @carliyoelnervi, con más de 840.000 seguidores y más de 40 millones de 'me gusta', ha compartido el curioso e impactante aviso que se ha encontrado en un aeropuerto de Bali, en Indonesia.

"He estado en muchísimos aeropuertos y esta es la primera vez que he visto una cosa así y me he quedado todo rayado", ha empezado contando el viajero.

En una pantalla gigante, las autoridades del país avisan que no se pueden hacer bromas sobre bombas de ningún tipo: "Te pueden meter en prisión y todo. Te enseñan en el artículo de la Constitución de aquí dice 'por lo hemos un año de prisión te podemos meter, hermano'".

"Si bromeas con que tienes dentro cosas así, hermano, entre rejas. Lo veo normal qué te esperas, pero me llama pechá la atención porque esa broma más de un tontito como yo la hemos hecho y eso es peligroso, nos podíamos haber quedado aquí un tiempo. A ver, un añito en Bali está bien", ha comentado ya en tono de humor.